28-летняя фаворитка Филиппа Киркорова изменилась до неузнаваемости

Певица и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Марго Овсянникова удивила поклонников изменившейся внешностью. Фаворитка Филиппа Киркорова сделала короткую стрижку и стала похожа на певицу Мадонну образца 1968 года.

В личном блоге она опубликовала снимок, на котором запечатлена крупным планом с короткими белокурыми волосами и густой челкой. При этом на ее лице появились заметные веснушки.

Овсянникова решила не перегружать образ, поэтому сделала легкий нюдовый макияж.

Пользователи Сети также сравнили новый имидж Овсянниковой с оскандалившейся после «голой вечеринки» Настей Ивлеевой. Блогерша недавно также похвасталась новой стрижкой и вернулась к блонду.

Сама 28-летняя Марго радикальные изменения во внешности никак не прокомментировала.

Марго Овсянникова последние несколько лет находится рядом с Филиппом Киркоровым — она выходит с ним на красные дорожки светских мероприятий.

Ранее стало известно, что бизнес принес Овсянниковой в 2024 году 33,8 млн рублей.