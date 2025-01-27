НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 27 января 2025, 12:58
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28-летняя фаворитка Филиппа Киркорова изменилась до неузнаваемости

Фаворитка Киркорова Марго Овсянникова сменила имидж и сделала короткую стрижку.
28-летняя фаворитка Филиппа Киркорова изменилась до неузнаваемости

© Starface.ru

Певица и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Марго Овсянникова удивила поклонников изменившейся внешностью. Фаворитка Филиппа Киркорова сделала короткую стрижку и стала похожа на певицу Мадонну образца 1968 года.

В личном блоге она опубликовала снимок, на котором запечатлена крупным планом с короткими белокурыми волосами и густой челкой. При этом на ее лице появились заметные веснушки.

Овсянникова решила не перегружать образ, поэтому сделала легкий нюдовый макияж.

Пользователи Сети также сравнили новый имидж Овсянниковой с оскандалившейся после «голой вечеринки» Настей Ивлеевой. Блогерша недавно также похвасталась новой стрижкой и вернулась к блонду.

Сама 28-летняя Марго радикальные изменения во внешности никак не прокомментировала.

Марго Овсянникова последние несколько лет находится рядом с Филиппом Киркоровым — она выходит с ним на красные дорожки светских мероприятий.

Ранее стало известно, что бизнес принес Овсянниковой в 2024 году 33,8 млн рублей.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Margo (Маргарита Овсянникова)
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