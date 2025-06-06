«У меня ни бровей, ни волос»: Гузеева раскрыла правду о внешности после волны критики

66-летняя актриса и телеведущая Лариса Гузеева решила откровенно ответить на недавние обсуждения своей внешности. В соцсетях разгорелись споры после того, как звезда появилась без привычного макияжа, и многие пользователи обратили внимание на отсутствие у нее бровей. Звезда призналась, что регулярно красит волосы, и назвала себя белобрысой.

В своем обращении к поклонникам Гузеева поделилась, что всегда хотела иметь контрастную внешность, именно поэтому красила брови и волосы. Ей нравилось, как выделялись на этом фоне голубые глаза.

«Я вам открываю секрет: я бесцветная. У меня ни бровей, ни волос, ничего от природы нет. Я всю жизнь красилась, чтобы на контрасте были голубые глаза и черные брови и волосы. Но вы меня раскритиковали, сказали, что я похожа на Бабу Ягу. Поэтому я вернулась к своему искусственному образу, а я так хотела быть естественной. Белобрысой и безбровой», – высказалась знаменитость.

По словам Ларисы, она всю жизнь пользовалась косметикой, и в какой-то момент захотела быть в естественном облике. Но этого поклонники не оценили. Поэтому телеведущая вернулась к привычному образу.

Ранее мы писали о том, что Василиса Володина ждет момента, чтобы ответить Гузеевой.