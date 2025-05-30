«После смерти»: Василиса Володина ждет момента, чтобы ответить Гузеевой

Василиса Володина согласилась ответить Ларисе Гузеевой после смерти. Об этом сообщает Ura.ru.

Экс-ведущая шоу «Давай поженимся» Василиса Володина назвала условие, при котором она ответит на упреки ее бывшей коллеги Ларисы Гузеевой. По словам астролога, пока она планирует хранить молчание.

«Конечно, мне есть, что сказать. Но я не собираюсь этого делать. Может, перед смертью своей или после чужой смерти напишу мемуары на эту тему», — рассказала она.

Володина добавила, что Гузеева, во время того, как обвинила ее в предательстве, была во власти неконтролируемых эмоций.

«Надо к ней обращаться, чтобы она объяснила. Это эмоциональная беда: человек в процессе разговора несколько раз меняет свое мнение», — заявила она.

Напомним, Лариса Гузеева перестала общаться с Василисой Володиной после того, как астролог отказалась сниматься в программе «Давай поженимся» в ковидный период. По словам телеведущей, ее коллега предала ее и всю команду шоу.

Ранее мы писали о том, что суд взыскал с Ларисы Гузеевой задолженность по оплате коммунальных платежей.