«У меня нет требований»: Батрутдинов отчаялся в поисках будущей жены

45-летний Тимур Батрутдинов пока так и не смог встретить свою любовь. Телеведущий отметил, что у него сейчас нет требований к женщинам.

Батрутдинов побывал на «Шоу Воли» с певицей Ольгой Серябкиной. На программе затронули тему личной жизни телеведущего.

«Я пришел к тому состоянию, когда у меня нет требований к женщине», — сказал Батрутдинов.

Серябкина оказала знак внимания своему коллеге. «Я готова взять на себя эту ношу, потому что Тимур хороший», — сказала она и поцеловала Тимура в щеку.

Затем Ольга добавила, что уже несколько лет замужем. Они с супругом воспитывают маленького сына, поэтому ни о каком романе с телеведущим не может быть и речи.

Правда, певица беспокоится, что Тимур пока так и не нашел свою избранницу. По словам Серябкиной, Батрутдинову нужна мягкая, заботливая и точно не доминирующая женщина.

«Его нужно уважать и не проверять», — добавила она.

Отметим, что Батрутдинов никогда не был женат.

Напомним, ранее Ольга Серябкина призналась, что до 35 лет была одиночкой.