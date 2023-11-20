«У меня нет требований»: Батрутдинов отчаялся в поисках будущей жены
Тимур Батрутдинов признался, что у него больше нет требований к женщинам.
© Скриншот видео, YouTube-канал Comedy Club
45-летний Тимур Батрутдинов пока так и не смог встретить свою любовь. Телеведущий отметил, что у него сейчас нет требований к женщинам.
Батрутдинов побывал на «Шоу Воли» с певицей Ольгой Серябкиной. На программе затронули тему личной жизни телеведущего.
«Я пришел к тому состоянию, когда у меня нет требований к женщине», — сказал Батрутдинов.
Серябкина оказала знак внимания своему коллеге. «Я готова взять на себя эту ношу, потому что Тимур хороший», — сказала она и поцеловала Тимура в щеку.
Затем Ольга добавила, что уже несколько лет замужем. Они с супругом воспитывают маленького сына, поэтому ни о каком романе с телеведущим не может быть и речи.
Правда, певица беспокоится, что Тимур пока так и не нашел свою избранницу. По словам Серябкиной, Батрутдинову нужна мягкая, заботливая и точно не доминирующая женщина.
«Его нужно уважать и не проверять», — добавила она.
Отметим, что Батрутдинов никогда не был женат.
Напомним, ранее Ольга Серябкина призналась, что до 35 лет была одиночкой.