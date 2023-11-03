Певица Ольга Серябкина призналась, что до 35 лет была одиночкой

Популярная исполнительница Ольга Серябкина призналась, что до замужества была одиночкой. Звезда связала себя узами брака только в 35 лет. Звезда рассказала об этом в эфире «Авторадио».

Ольга и другие звезды шоу-бизнеса собрались на празднике в честь очередного финала игры «Много денег на Авторадио. Юбилейный сезон». Они помогали слушателям выиграть ценные призы и рассказали о своей жизни.

Певицу расспросили о личной жизни. Она призналась, что счастлива в браке и раскрыла секрет гармоничных отношений.

«Просто любовь, уважение. Я вышла замуж в 35 лет. До этого я была одиночкой какое-то время. Песня «Одиночка» написана про меня несколько лет назад. Я думаю, что всегда нужно прислушиваться к сердцу, не делать того, в чем не уверен. Не старайтесь быть удобными для кого-то, но делайте, как чувствует сердце», – поделилась звезда.

Гостьей «Авторадио» также стала певица Нюша. Она рассказала, как ей удается совмещать карьеру и семью.