Певица Ольга Серябкина призналась, что до 35 лет была одиночкой
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Популярная исполнительница Ольга Серябкина призналась, что до замужества была одиночкой. Звезда связала себя узами брака только в 35 лет. Звезда рассказала об этом в эфире «Авторадио».
Ольга и другие звезды шоу-бизнеса собрались на празднике в честь очередного финала игры «Много денег на Авторадио. Юбилейный сезон». Они помогали слушателям выиграть ценные призы и рассказали о своей жизни.
Певицу расспросили о личной жизни. Она призналась, что счастлива в браке и раскрыла секрет гармоничных отношений.
«Просто любовь, уважение. Я вышла замуж в 35 лет. До этого я была одиночкой какое-то время. Песня «Одиночка» написана про меня несколько лет назад. Я думаю, что всегда нужно прислушиваться к сердцу, не делать того, в чем не уверен. Не старайтесь быть удобными для кого-то, но делайте, как чувствует сердце», – поделилась звезда.
Гостьей «Авторадио» также стала певица Нюша. Она рассказала, как ей удается совмещать карьеру и семью.
«Мне кажется, самый верный способ успевать – это все планировать, быть в определенном своем расписании, расписывать свои задачи, планы, мечты и потихонечку к этому стремиться. Стараюсь в этом преуспевать, как-то для себя все планировать, но все равно есть над чем работать, стремиться», – отметила артистка.
Еще одной приглашенной звездой стала Люся Чеботина. Она призналась, что предъявляет большие требования не только к себе, но и другим.
«Да, я такой человек, я очень долго терплю, закрываю на что-то глаза, прощаю. Могу давать шансы миллиард раз, но в какой-то момент внутри меня происходит щелчок, который я не контролирую. Если человек опять меня подводит, то, к сожалению, все по отношению к нему внутри меня просто умирает. Я уже никак не могу этого изменить, как бы я не хотела», – рассказала певица.
Исполнительница считает, что эта черта ее характера как-то связана со знаком зодиака и напомнила о том, что она – Телец.