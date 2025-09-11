«У меня нет стилиста»: Стас Михайлов хранит более 60 пар штанов

Певец Стас Михайлов накопил большую коллекцию одежды, которую не знает, куда деть. В его гардеробе хранится более 60 пар штанов.

Об этом артист сообщил Пятому каналу на юбилейном концерте певицы Ларисы Долиной.

На 70-летие исполнительницы он хотел одеться, как любит, и прийти в джинсах.

«Потом подумал, что не поймут», - сказал Михайлов.

У певца нет привычки каждый раз надевать что-то новое. Некоторые предметы гардероба лежат нетронутыми годами.

«У меня более 60 пар штанов… У меня может вещь лежать. Вот этим казакам года 3-4, надел первый раз», - поделился Михайлов.

Журналисты выяснили, что певец одевается без помощи стилиста. Главный критерий для него – удобство. В классической одежде, говорит артист, работать невозможно.

«У меня нет стилиста. Чем старше становишься, должно быть удобно. Я прыгаю, бегаю», - сказал Михайлов.

Ранее певец рассказывал о тратах на одежду.