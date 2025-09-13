«Сегодня мы такие же счастливые, как тогда»: Константин Богомолов обратился к Ксении Собчак по важному поводу

Константин Богомолов трогательно обратился к Ксении Собчак в годовщину свадьбы. В личном блоге режиссер рассказал о счастливом браке с журналисткой и признался ей в любви.

13 сентября Ксения Собчак и Константин Богомолов отмечают шестую годовщину свадьбы. Режиссер опубликовал в соцсети совместное фото с женой и признался, что чувствует себя счастливым рядом с ней.

«Этой фотографии неделя. А мы с тобой 6 лет (официально). 13 сентября — день свадьбы, К+К! И сегодня такой же солнечный день, как тогда (только тогда была пятница). И сегодня мы такие же счастливые, как тогда. Люблю!» — высказался Константин Богомолов.

Напомним, свадьба звездной пары, превратившаяся в перформанс, стала одним из самых обсуждаемых событий 2019 года. В Грибоедовский загс Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас», а на венчание в храм «Большое Вознесение» прибыли на карете, запряженной четверкой лошадей. На торжество было приглашено более 300 человек. Гостей ждало скандальное шоу, в рамках которого невеста выступала в откровенном виде, а в финале номера легла на кровать, а рядом с ней затем расположился и жених.

