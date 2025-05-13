«Она сейчас бешеная»: Алена Хмельницкая рассказала о дочери от находящегося в коме Тиграна Кеосаяна

Уже несколько месяцев Тигран Кеосаян находится в коме, и общая беда сплотила его нынешнюю и бывшую жену Маргариту Симоньян и Алену Хмельницкую. Актриса высказалась о происходящем в семье и сделала неожиданное заявление о дочери от режиссера. Об этом пишет Telegram-канал «Сплетница Кэт».

Алена Хмельницкая состояла в браке с Тиграном Кеосаяном более 20 лет, у них две дочери — Александра и Ксения. После развода пара сохранила теплые отношения ради детей. Звезда фильма «Сердца трех» призналась, что «очень близка» со старшей дочерью, но с младшей наследницей дела обстоят сложнее. Артистка назвала ее «бешеным подростком».

«Ей будет 31 год в сентябре. Мы очень близки, что меня очень радует. Мне бы хотелось, чтобы так было и с Ксюшей, которой 14, но она сейчас бешеный подросток», — заявила Алена Хмельницкая.

Экс-супруга Тиграна Кеосаяна не скрывает, что беспокоится за состояние лежащего в коме телеведущего. По словам Алены Хмельницкой, в тяжелый период вся их семья держится вместе.

«Я даже не буду об этом говорить. Это большая беда! Мы, конечно, все вместе. И реагируем абсолютно по-человечески», — призналась актриса.

Напомним, в конце декабря 2024 года Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и в настоящее время находится в коме. Известно, что проблемы с сердцем у 59-летнего режиссера уже давно, в 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта.

Ранее сообщалось о том, что раскрыто, почему Алена Хмельницкая не вышла замуж после развода с Тиграном Кеосаяном.