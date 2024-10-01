«У меня нет никаких сил»: пресс-секретарь госпитализированной Саши Project вышла на связь с журналистами

Пресс-секретарь Саши Project назвала фейком новости о попытке суицида певицы. Об этом сообщает aif.ru.

Представительница певицы Саши Project заявила, что удивлена новостными заметками о подопечной в СМИ. Она опровергла информацию о попытке самоубийства знаменитости, однако что именно произошло с певицей, рассказывать не стала.

«Хочется, чтобы о Саше никто ничего не писал. Такого количества вранья, придумывания собственных домыслов. У меня нет никаких сил. Мне позвонил журналист и заявил: „Примите соболезнования“. Я не понимаю, откуда появляется эта информация. Все, что написано о Саше сейчас — фейк!» — заявила она.

По словам Маргариты, которая работает пресс-секретарем знаменитости, из-за потока непроверенных новостей страдают дети певицы.

«У Саши двое детей, вы не представляете, какое давление они испытывают сейчас. Каждая выходящая статья о Саше — удар по детям, когда об их маме шушукаются родители одноклассников», — добавила она.

Отметим, что сама Саша Project так и не появлялась в соцсетях после новостей о госпитализации, а также никак не комментировала заметки в прессе. Напомним, 29 сентября певицу увезли в больницу в тяжелом состоянии из ее дома. Сообщалось, что она впала в кому.

Ранее мы писали о том, что экс-возлюбленный Саши Project высказался о попытке суицида певицы.