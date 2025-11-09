«У меня нет ни одного выходного»: как певица Зара справляется с осенней хандрой

Певица Зара посетила концерт «Звезды Востока», который прошел в Москве. Артистка во время общения с журналистами ответила на вопрос, как ей удается справляться с осенней хандрой.

«Пятый канал» пишет, что звезда вообще не страдает в это время года от меланхолии. Секрет исполнительницы прост: у нее нет выходных, и поэтому, нет времени на лишнее беспокойство.

«Работой. Мне некогда хандрить. У меня нет ни одного выходного», — рассказала знаменитость.

Также не мероприятии журналисты пообщались с певцом Сосо Павлиашвили и его супругой Ириной. Жена артиста рассказала, что их дочь Сандра стала настоящей катастрофой для семьи. Все дело в том, что девушка постоянно выпрашивает у родителей «хотелки», на которые, по словам родителей, приходится искать деньги.