Сосо Павлиашвили и его супруга Ирина посетили концерт «Звезды востока». Во время общения с журналистами пара рассказала о своих детях, двух девочках — Сандре и Лизе.

По словам матери, Сандра стала настоящей катастрофой для семейства, передает Telegram-канал Звездач. Она постоянно выпрашивает у родителей «хотелки», на которые, как считают супруги, никаких денег не хватит.

«Сандра — это катастрофа, это ужас. Никаких денег не хватит, чтобы закрыть ее хотелки. Но она не выпрашивает, а так дипломатично подводит нас, что мы сейчас должны потратить на нее, что не остается выбора», — заявила Ирина.

Также жена Павлиашвили рассказала, что дочь помогает подбирать ей наряды и сыну Сосо от первого брака. Певец согласился с супругой и заявил, что у Сандры талант стильно одеваться из ничего.

Что касается Лизы, то, по словам артиста, ситуация диаметрально противоположная. Девочка при необходимости не потратит и лишней копейки.

