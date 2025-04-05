«У меня нет блата, могут выгнать»: Сергей Соседов боится за свою судьбу на ТВ после скандала на «Суперстаре!»

Сергей Соседов признался, что опасается за свою судьбу на ТВ после скандала с участием Леры Кудрявцевой и Азизы в финале «Суперстара!». В беседе с mk.ru музыкальный критик заявил, что его «могут выгнать в два счета» из шоу, поскольку у него, в отличие от других, «нет блата и высоких покровителей».

Финал шоу «Суперстар!» на НТВ 29 марта обернулся громким скандалом. Лера Кудрявцева публично обвинила участницу проекта Азизу в запугивании членов жюри и съемочной группы. Телеведущая отказалась оценивать выступление певицы, и та заняла лишь третье место несмотря на то, что была лидером шоу. Такие результаты возмутили Сергея Соседова — он уверен, что артистку «засудили», и даже призвал разогнать жюри проекта. Теперь многие беспокоятся, что журналиста могут «убрать» из шоу после его высказываний.

Сам Сергей Соседов признается: на данный момент он не может с уверенностью сказать, что будет дальше. Критик подчеркнул, что у него «нет блата и покровителей», и именно поэтому его шансы на выбывание из «Суперстара!» увеличиваются.

«У меня, в отличие от многих других телевизионных ведущих, нет блата и высоких покровителей. То, что я имею на сегодняшний день, я сам, как говорится, добился своей энергией, своим обаянием, знаниями и талантом. Меня берут за это, а не потому, что я чей-то любовник или что-то еще. Поэтому как я могу ответить на ваш вопрос? Меня могут выгнать в два счета отовсюду», — заявил Сергей Соседов.

Критик не скрывает, что до сих пор не может принять итоги «Суперстара!» и то, как поступили с Азизой в финале.

«Все может быть: кого угодно могут выбросить и откуда угодно. Кто знал, что так произойдет с Азизой в финале! Я до сих пор не могу отойти от шока. Мне до сих пор неприятно об этом даже говорить!» — высказался журналист.

Ранее мы писали о том, что певица Наташа Королева обвинила Сергея Соседова в проигрыше Азизы в шоу «Суперстар!».