«Сослужил плохую службу»: Наташа Королева назвала виновного в проигрыше Азизы в «Суперстар!»

Певица Азиза не стала победительницей в шоу «Суперстар!». Члены жюри поставили низкие оценки звезде, намекнув на ее неподобающее поведение вне проекта. На телеведущую обрушилась волна хейта за несправедливую оценку. Но Наташа Королева уверена: в проигрыше Азизы виновата не Кудрявцева.

Ведущая «Суперстара!» восхитилась номером и способностями певицы. 51-летняя исполнительница хита «Желтые тюльпаны» назвала Азизу большой артисткой и напомнила, что она уже побеждала в шоу 17 лет назад. Поэтому никто не сомневался в таланте звезды.

Наташа объяснила, почему певица проиграла в шоу. Артистка считает, что ее перехвалил Сергей Соседов.

«Он перестарался в предвзятости к другим исполнителям. Тем самым сослужил плохую службу Азизе, так как вызвал явное недовольство и противостояние остальных членов жюри. И это, на мой взгляд, было справедливо!», — сказала Азиза в разговоре с Ura.ru.

Второй причиной, по мнению жены Тарзана, стало нелицеприятное поведение исполнительницы, которое повлияло на отношение и оценки жюри. В любом случае, Королева призвала с уважением относится к их решению.

Ранее Азиза отреагировала на свой проигрыш в шоу. Исполнительница хита «Все или ничего» отнеслась философски к этой ситуации.