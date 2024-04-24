«У меня нет 700 млн, чтобы выкупить»: Лерчек продает недостроенный особняк в элитном коттеджном поселке

Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина – прим.) сообщила о продаже недостроенного особняка в поселке Агаларов Эстейт. Она объяснила, что не может достроить дом из-за отсутствия 700 млн рублей на выкуп половины.

Лерчек записала видео на фоне строящегося особняка и рассказала: «Дом выставлен на продажу».

Она призналась, что было сложно записывать видео. «Это поселок моей мечты, проект моей мечты, и здесь столько души вложено», - поделилась блогер.

Чекалина рассказала, что при строительстве использовались «самые лучшие материалы, которых не достать».

У Лерчек поинтересовались, почему она не может достроить дом и жить там с детьми. На это блогер ответила: «Потому что у меня нет 700 млн рублей, чтобы выкупить 50%, даже если я все продам».

Как пишет сайт Super.ru, дом строился с 2020 года. Площадь недвижимости составляет 3208 квадратных метра. Проектом предусмотрены 7 спален, 12 санузлов, бассейн, тренажерный зал, кинотеатр, гараж для семи машин. У дома есть выход к воде.

Ранее сообщалось, что суд оставил без движения иск ее мужа Артема о разделе имущества.