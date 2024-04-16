Суд оставил без движения иск Артема Чекалина о разделе имущества с Лерчек

Иск блогера Артема Чекалина о разделе совместно нажитого имущества с Лерчек оставлен без движения. Это следует из данных портала судов общей юрисдикции Москвы.

Иск о разделе имущества поступил в Симоновский суд 12 апреля. Однако 15 числа было вынесено определение об оставлении заявления без движения. На момент публикации текущее состояние дела все то же – оставлено без движения.

Ранее сообщалось, что Чекалин подал иск к жене на сумму свыше 1,2 млрд рублей. Среди всего имущества пары есть автомобиль стоимостью 30 млн.

Ранее Артем и Валерия по отдельности подтвердили развод. Чекалин заявлял об «огромной» любви к жене и выражал надежду, что еще встретит человека, которого полюбит так же сильно. Лерчек в свою очередь заявляла о благодарности мужу – она говорила, что выходит из отношений с чувством уважения.

По данным Mash, пара не жила вместе с января. При это инициатором расторжения брака была Лерчек – муж уговаривал передумать.