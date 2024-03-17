«У меня не предполагается ночи»: звезда «Папиных дочек» отмечает день рождения на работе

Лиза Арзамасова призналась, что ее день рождения начался с ночной смены. Актриса вышла на связь с подписчиками и рассказала, как планирует провести праздник.

17 марта Лизе Арзамасовой, известной по роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки», исполняется 29 лет. Девушка отметила, что этот день будет для нее бесконечным.

«Ну вот он и начинается – мой день! Он будет длинным и насыщенным, потому что в этих сутках 17 марта у меня не предполагается ночи. И это классно, необычно и интересно», – поделилась актриса.

Так, Арзамасова уже отработала ночную смену до утра, а днем у нее пройдут встречи с поклонниками.

«Обязательно верю в добрую фею, ну или просто – в волшебное», – подчеркнула Елизавета.

Супруг звезды театра и кино Илья Авербух выложил в микроблог трогательный пост с фотографией возлюбленной.

«Ты бесконечно красива во всем... Твой свет не может не окрылять... Ты паришь во всю мощь, но я знаю, что ты только-только расправляешь свои крылья... Лети, и я буду лететь с тобой! С днем рождения, любимая!» – поздравил жену фигурист.

Напомним, пара связала себя узами брака четыре года назад. Лиза Арзамасова подарила супругу сына по имени Лев.

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