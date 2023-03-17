«У меня не получилось»: от тяжелобольного Юрия Антонова пришли печальные новости

Уже много лет певец Юрий Антонов страдает из-за проблем с суставами. Операции не дали должного результата, да и реабилитация проходит не так удачно, как хотелось бы. Артист все еще мучается от болей, но старается не терять надежды на то, что в итоге сможет поправиться. Сейчас он старается постепенно восстанавливаться и возвращаться к привычной жизни. Пару месяцев назад он делился, что у него появилась мечта – завести настоящего оленя. Вот только осуществить ее у него не выходит.

Антонов владеет большим земельным участком. В его распоряжении не просто сад, а настоящий лес, поэтому дикое животное могло чувствовать себя вполне комфортно. Некоторое время музыкант искал, где можно приобрести олененка, и в итоге обнаружил объявление. Однако сделка сорвалась.

Певец признался, что для покупки ему необходимо именно совсем маленькое животное, так как в детском возрасте ему легче адаптироваться и привыкнуть к человеку. Но достать оленят практически невозможно.

«Большого оленя содержать невозможно. А маленького негде купить, поэтому пока я временно отказался от своей идеи», - поделился Юрий Антонов.

Отметим, что певец большой зоозащитник и любитель животных. Он не только содержит их на своем участке, но и помогает приютам. «Мне жалко их очень!» - заверил артист.

Ранее стало известно, что Юрий Антонов теперь отказывается принимать участие в ток-шоу на телевидении.