Интересно, но не могу: тяжело болеющий Юрий Антонов отказался участвовать в ток-шоу

Певец Юрий Антонов, который сильно похудел и осунуся из-за проблем с ногой, отказался участвовать в ток-шоу, несмотря на интерес к ним. Артист вынужден почти всё время проводить в загородном доме под Москвой.

Он рассказал, что поздно ложится спать, так как долго смотрит различные программы. Среди его любимых передач – политические.

«Это очень интересно лично для меня», - говорит об увлечении Антонов.

Он признается, что мгновенно засыпает после просмотра ток-шоу.

При этом участвовать в политических программах певец не хочет – он считает, что не сможет конкурировать с участниками передач, «которые туда регулярно приходят». «Я далек от политики», - утверждает исполнитель.

Ранее сообщалось, что из-за сильной боли в ноге Антонов обратился к нетрадиционной медицине.