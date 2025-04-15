«У меня не было настоящей любви»: Дана Борисова назвала себя доступной женщиной

Телеведущая Дана Борисова рассказала, что раньше была «доступной женщиной». Звезда передачи «Армейский магазин» высказалась о личном во время подкаста «ДаДа — НетНет» на VK Видео.

Знаменитость призналась, что в ее жизни часто были беспорядочные связи с мужчинами. Она легко могла согласиться на любовную авантюру и не умела отказывать тем, кто ей был симпатичен.

«У меня был такой недостаток: я не умела сказать «нет». Мне сложно в этом признаться, но я была довольно-таки доступной женщиной. Особенно, когда я активно употребляла [запрещенные вещества]», — заявила телеведущая.

Дана отметила, что соглашалась провести время с теми, от кого чувствовала интерес к своей персоне. Она добавила, что в те моменты была будто «обязана» провести с ними ночь. Сейчас женщина держит себя в руках и практикует «воздержание».

Борисова считает, что со временем у нее снизилась потребность в связях с мужчинами, возможно, потому что она страдает от биполярного расстройства. Она находится в терапии, что сказывается на ее либидо.

«Честно, у меня не было настоящей любви. Была куча отношений, беспорядочных половых связей — но любви-любви никогда не было», — призналась звезда.

Дана добавила, что на данный момент чувствует «романтическую любовь» к турецкому актеру. Но его имя она афишировать не стала. Она сравнила свои чувства с навязчивой идеей, которая преследует ее уже два года.

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