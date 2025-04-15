«Научил меня не бояться правды»: Наташа Бардо с мужем обратились к психологу

Актриса Наташа Бардо рассказала о том, как психолог помог им с мужем, режиссером Марюсом Вайсбергом. Звезда дала интервью Леди Mail.

Отношения знаменитостей развивались стремительно. Они поженились, а в следующем году у них родился ребенок. Артистка не стала долго сидеть в декрете, а захотела работать. Она до сих пор много снимается, но успевает уделять внимание семье. В какой-то момент они столкнулись со сложностями, но смогли восстановить отношения. В этом супругам помогли психологи.

«Когда специалисты помогают тебе разобраться в себе, ты можешь честно ответить на вопрос, чего хочешь от жизни. Ты учишься вести диалог с любимым человеком, можешь прямо сказать ему, что тебе что-то не нравится, и попробовать вместе найти путь решения проблемы», – поделилась Наташа.

Актриса отметила, что после консультаций со специалистами они с мужем перестали ругаться. Они научились слышать друг друга и договариваться.

«После того как я начала консультироваться с психологом, он научил меня не бояться правды, и в моей семье действительно исчезли все проблемы: у нас с мужем даже недопониманий не возникает, не то что ссор и конфликтов», – добавила звезда.

Ранее мы писали о том, что Агата Муцениеце сбежала от журналистов, услышав вопрос про травлю сына Тимофея.