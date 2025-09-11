«У меня не было денег»: Волочкова продала квартиру в Астрахани ради своего шоу

Балерина Анастасия Волочкова продала один из объектов недвижимости. Речь идет о квартире в Астрахани.

Подробности приводит Super.ru.

Издание выяснило, что продать квартиру нужно было ради нового проекта «Одержимость». У балерины не оказалось на постановку средств.

«У меня не было денег для того, чтобы создать этот проект, и мне пришлось продать свою квартиру в Астрахани, ту, которую я хранила, берегла как запас. Но я не жалею, потому что это очень дорогостоящий проект», - поделилась Волочкова.

Финансовая проблема – не единственная трудность, с которой ей пришлось столкнуться. При подготовке балерину много предавали.

«Пришлось столкнуться не со сложностями, а с большим количеством предательства. С предательством режиссёра, хореографов, партнёров, тех, кто шили костюмы», - раскрыла танцовщица.

Ранее Волочкова делилась, что дочь и мать положили глаз на жилье ее отца. Она говорила: родственницы не имеют никакого права на квартиру в Петербурге.