«У меня не было денег»: Волочкова продала квартиру в Астрахани ради своего шоу
© Starface.ru
Балерина Анастасия Волочкова продала один из объектов недвижимости. Речь идет о квартире в Астрахани.
Подробности приводит Super.ru.
Издание выяснило, что продать квартиру нужно было ради нового проекта «Одержимость». У балерины не оказалось на постановку средств.
«У меня не было денег для того, чтобы создать этот проект, и мне пришлось продать свою квартиру в Астрахани, ту, которую я хранила, берегла как запас. Но я не жалею, потому что это очень дорогостоящий проект», - поделилась Волочкова.
Финансовая проблема – не единственная трудность, с которой ей пришлось столкнуться. При подготовке балерину много предавали.
«Пришлось столкнуться не со сложностями, а с большим количеством предательства. С предательством режиссёра, хореографов, партнёров, тех, кто шили костюмы», - раскрыла танцовщица.
