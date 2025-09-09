«Какого они положили глаз на его жилье? Они не имеют права»: Анастасия Волочкова возмутилась наглостью матери

Анастасия Волочкова снова «обрушилась» на свою мать и дочь Ариадну из-за квартирного вопроса. Балерина заявила, что не позволит родственницам завладеть недвижимостью ее умирающего отца. Об этом пишет «Общественная служба новостей».

В семье Анастасии Волочковой разгорелся новый скандал из-за квартиры ее отца, постепенно угасающего после инсульта. Мать танцовщицы Тамара Антонова и дочь Ариадна захотели присвоить жилье себе, но артистка заявила, что родственницы не имеют прав на него. Балерина намерена сделать все, чтобы недвижимость не попала в руки родных, которые не ухаживают за тяжелобольным мужчиной.

«Ни мама, ни моя дочь не бегают вокруг папы и не ухаживают за ним. Какого, простите, художника они положили глаз на его жилье? Они не имеют никакого права на эту квартиру. Я уже давно решила, что там будут жить те, кто ухаживает сейчас за папой», — заявила Анастасия Волочкова.

Бывшая прима Большого театра также возмутилась наглостью своей матери, которая не только долгие годы не хотела брать фамилию мужа, но и продала подаренную дочери квартиру.

«Мама стала сразу Тамарой Волочковой, когда я стала знаменитой. А еще это именно она без моего ведома продала мою же квартиру в Петербурге, которую мне подарил Сулейман Керимов. Как можно после этого такому человеку доверять, даже если он твоя кровь? Я все сделаю, чтобы нога моей матери никогда не ступила в квартиру папы», — высказалась артистка.

Ранее психолог Станислав Самбурский раскрыл, что конфликт Анастасии Волочковой с матерью разгорелся из-за конкуренции.