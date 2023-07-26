«У меня накипело»: звезда сериала «Жиза» откровенно заговорил о главной проблеме киноиндустрии

Российский актер Никита Кологривый, известный благодаря ролям в проектах «Жиза», «Два холма» и др., признался, что пока не доволен своей карьерой. Он заявил, что главные роли не всегда дают из-за таланта.

Молодой человек уже показал себя в нескольких ярких кинолентах. За упорство и прямоту, которые он проявляет во время достижения целей, многие называют его «наглым сибиряком».

Первую главную роль актер получил в сериале «Макс и Гусь». Никита отметил, что любит играть дерзких парней, так как этот образ идеально подходит его личному мироощущению. Однако сняться в хорошем проекте и добиться интересной роли совсем не так легко, как кажется. По словам Кологривого, главных героев зачастую играют люди с громкими фамилиями.

Актер добавил, что не боится откровенно говорить о «блате» в киноиндустрии, поскольку эта проблема затрагивает не только его, но и всех начинающих артистов. При этом Никита пояснил, что так бывает не всегда, но часто на роли приглашают людей, которые не «горят» работой.

«И это не лично мой протест. Я говорю от лица тысячи других талантливых ребят, которым не дают дороги. У меня накипело многое, что хочется высказать продюсерам, режиссерам и зрителям», – цитирует Никиту kp.ru.

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