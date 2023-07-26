Сын затаил обиду: Бабкина купила молодому фавориту квартиру за 47 миллионов рублей

Певица Надежда Бабкина купила квартиру в Москве своему новому другу за 47 миллионов рублей. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на сотрудников театра «Русская песня».

В окружении певицы говорят, что она влюбленными глазами смотрит на своего помощника Сергея Рябова, который не отпускает ее от себя. Оказалось, что она щедро одаривает избранника.

«Говорят, Надежда Георгиевна купила Рябову квартиру в Москве в районе проспекта Мира. Обошлась ей эта покупка в 47 миллионов рублей», – рассказали журналистам в окружении артистки.

Сотрудники театра отметили, что она не только купила жилье, но и оплатила там ремонт, который обошелся ей еще в 10 миллионов рублей. Это очень не понравилось родственникам звезды.

«Как только про эти траты узнал сын Бабкиной Данила, перестал с мамой разговаривать», – отмечает источник.

Оказалось, что у Рябова в театре скоро будет свой персональный кабинет. Ради этого у артистов забрали две гримерки. Теперь им не хватает места, но об этом никто не думает, ведь «Сергею Михайловичу нужен кабинет».

Также сотрудники театра говорят, что у молодого фаворита артистки очень приличная зарплата.

«Почти полмиллиона рублей в месяц Сережа якобы получает», – поделились они.

Ранее в театре рассказали, как помощник Бабкиной очаровал ее и убрал друга с должности директора.