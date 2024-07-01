«У меня начались конвульсии»: Никита Ефремов рассказал о своем главном актерском провале

Актер Никита Ефремов откровенно рассказал о работе в театре. В эфире подкаста «Спич» на YouTube-канале «Литрес» артист признался, за какие поступки в актерской карьере ему до сих пор стыдно.

По словам актера, он не раз попадал в неловкие ситуации во время выступлений в театре. Так, однажды Никита Ефремов забыл монолог Чацкого в спектакле «Горе от ума».

«Я сначала нервничал. Потом перестал, потому что понял, что у меня перед глазами „белый лист“. Просто амбассадор кринжа», — поделился артист.

В другой раз Никита Ефремов оказался в неудобной ситуации на выступлении в театре в студенческие годы. Тогда актер работал вместе с коллегой Константином Хабенским.

«Мы выходили на сцену по 40 человек и пели. Персонаж Константина Юрьевича спрашивал: „Кому собирались служить?“ И ему отвечали: „Гетману! Гетману!“ Он одинаково постоянно отвечал. И мы за кулисами смеялись», — рассказал Никита Ефремов.

Артист отметил, что в какой-то момент шутка вышла из-под контроля. Никита Ефремов и его однокурсники уже не могли сдерживать эмоций, насмехаясь над коллегой. При этом сам Константин Хабенский продолжал выступать, не выходя из роли, не замечая шуток.

«Нам плохо, наш страшно, кого-то тошнит. У меня начались конвульсии. У кого-то текла слеза», — высказался актер.

Никита Ефремов заявил, что ему стыдно за подобные инциденты в своей актерской карьере. Артист отметил, что, если бы ему указали на ошибки раньше, возможно, он бы не чувствовал себя настолько виноватым.

Ранее сообщалось о том, что Никите Ефремову пришлось экстренно худеть ради роли.