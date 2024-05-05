«Дал на это всего месяц»: Никите Ефремову пришлось экстренно худеть ради роли

Никита Ефремов признался, что ради роли Соловья-Разбойника в фильме «Стальное сердце» ему пришлось экстренно похудеть. Об этом актер рассказал в беседе с Kp.ru.

В киноленте Карена Оганесяна главным героем является Илья Муромец, роль которого исполнил Владимир Любимцев. Врагом Ильи стал Соловей-Разбойник, в чей образ облачился Никита Ефремов.

Владимир Любимцев отмечал, что ради съемок в проекте он набирал 30 кг мышечной массы. Как оказалось, Никите Ефремову, напротив, пришлось экстренно похудеть.

«Но у меня схема уже отработанная, я в прошлом году снимался в одном проекте, ради которого худел. Единственное – тут мне режиссер дал на это всего один месяц, а по-хорошему надо бы два, так что пришлось сбрасывать вес в экстренном режиме», – поделился Ефремов.

Также актер рассказал, что герои в фильме должны были находиться в костюмах роботов, однако ему лично это не составило особого труда.

«Артисты любят рассказывать, как им тяжело было сниматься в необычных костюмах и в гриме... У меня на самом деле все было нормально. Хотя на ходулях, конечно, передвигаться было не очень просто, понадобилась подстраховка, а то можно было неплохо навернуться», – добавил он.

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