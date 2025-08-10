«У меня мозги набекрень»: Глюкоза обратилась к поклонникам с заявлением

Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, вышла на связь с поклонниками в личном блоге и сделала неожиданное заявление. Кардинально сменившая имидж 39-телняя артистка призналась, что всех обманула.

Она опубликовала короткий видеоролик, на кадрах которого предстала с распущенными волосами, ярко-накрашенными глазами и без бровей.

Поправив прическу, Глюкоза произнесла: «Впечатление вас обмануло, никакая я не умная, и далеко не серьезная. У меня мозги набекрень».

Пользователи Сети в комментариях к посту с иронией отметили, что Наталья не постеснялась сказать правду.