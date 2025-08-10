«У меня мозги набекрень»: Глюкоза обратилась к поклонникам с заявлением
Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, вышла на связь с поклонниками в личном блоге и сделала неожиданное заявление. Кардинально сменившая имидж 39-телняя артистка призналась, что всех обманула.
Она опубликовала короткий видеоролик, на кадрах которого предстала с распущенными волосами, ярко-накрашенными глазами и без бровей.
Поправив прическу, Глюкоза произнесла: «Впечатление вас обмануло, никакая я не умная, и далеко не серьезная. У меня мозги набекрень».
Пользователи Сети в комментариях к посту с иронией отметили, что Наталья не постеснялась сказать правду.
Последний год Глюкоза постоянно экспериментирует с образами — красит, стрижет, наращивает волосы, сбривает брови и пробует необычные макияжи. Многие фанаты беспокоятся за нее и считают, что ей надо лечиться.
Напомним, Глюкоза кардинально изменилась после скандала на концерте в Красноярске в 2024 году, когда она вышла на сцену в неадекватном состоянии, не могла петь и провокационно двигалась. Позже певица объяснила свое поведение стрессом из-за смерти любимой бабушки. В конце мая 2025 года ситуация повторилась в ночном клубе в Петербурге. Глюкоза вышла на сцену в коротких шортах, ярком белье и с голубыми губами. Знаменитость позволяла себе откровенные вещи.
В марте 2025 года Глюкоза заверила поклонников, что с ней все хорошо и она не была в рехабе.