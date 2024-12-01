«У меня много любимых мужчин»: Виктория Боня раскрыла личность ухажера, осыпающего ее подарками

На днях Виктория Боня устроила вечеринку по случаю своего дня рождения в одном из московских ресторанов, которую посетили многие знаменитости. 45-летняя телеведущая получила много дорогих подарков, среди которых — украшения от Cartier и 15 млн рублей. В беседе с журналистами модель раскрыла, кем является таинственный мужчина, ухаживающий за ней. Об этом пишет StarHit.

Телеведущая рассказывала о роскошных подарках от мужчины, личность которого не раскрыла. По словам Виктории Бони, она получила в подарок часы и ожерелье Cartier от некоего «деда Мороза Николая». Поклонники сразу решили, что у знаменитости появился новый возлюбленный, однако она опровергла слухи. Оказалось, что таинственный ухажер — просто друг модели, который помогал ей при восхождении на гору.

«Николай не смог прилететь, он подарил еще одно колье, я про него не рассказала — тоже Cartier. Николай — этой мой друг. Этот человек ходит со мной в горы. Мы знакомы несколько лет. Я позвонила ему в начале лета, позвала с собой в горы, он согласился, и мы взошли вместе. Это не мой мужчина, это просто мой друг», — заявила Виктория Боня.

Знаменитость добавила, что организацию вечеринки по случаю ее дня рождения оплатил другой ее друг. Виктория Боня отметила, что у нее «много любимых мужчин», но она выбирает прежде всего себя.

«У меня не один любимый мужчина, у меня их много. У меня огромнейшее сердце, туда поместится весь мир. Я выбираю себя, самое ценное и бесценное, что у меня есть — это я», — подчеркнула телеведущая.

Ранее сообщалось о том, что Виктория Боня раскрыла, куда потратит подаренные на юбилей деньги.