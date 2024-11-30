Продала кусок торта за 15 млн: Боня раскрыла, куда потратит подаренные на юбилей деньги

27 ноября Виктории Боне исполнилось 45 лет. Накануне звезда с размахом отметила день рождения в одном из ресторанов в центре Москвы. Во время праздника телеведущей удалось продать кусок торта за 15 млн рублей.

Боня решила устроить «белую вечеринку», на которой присутствовали многие звезды российского шоу-бизнеса: Прохор Шаляпин, Алена Водонаева, Сердар Камбаров и многие другие. Дресс-код для мероприятия Виктория придумала после походов в горы, где на протяжении долгих недель она была окружена снегом.

Праздник телеведущей обошелся в шесть млн рублей, но заплатил за него один из ухажеров Бони, который так и не смог присутствовать на мероприятии. «Изюминкой» вечера стал торт, сделанный известным поваром Ренатом Акзамовым. На кондитерском изделии была изображена Виктория, покоряющая горы.

Увидев торт, Боня решила устроить аукцион и продать его. Два приятеля знаменитости купили куски кондитерского изделия за 15 млн рублей. Такой щедрый поступок вызвал слезы у виновницы торжества, пишет VOICE.

В следующем году Боня собирается покорить Эверест. За восхождение ей нужно будет заплатить 25 млн рублей, шесть из которых пойдут на съемки фильма. Телезвезде как никогда кстати пришлись денежные подарки друзей.

Ранее Виктория рассказала, что экс-возлюбленный задолжал ей 5 млн рублей. Подробнее читайте здесь.