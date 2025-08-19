«Хочется лечь рядом с ним»: вдова Владимира Левкина не оправилась после смерти мужа

Вдова экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина рассказала о непростой и полной боли жизни без мужа. В разговоре с NEWS.ru убитая горем Марина Левкина призналась, что ей даже хочется «лечь рядом» с умершим супругом.

Внезапная смерть Владимира Левкина прошлой осенью стала настоящим потрясением для его родных и близких. Марина Левкина признается, что до сих пор не оправилась от потери: когда она узнала о трагедии, ей хотелось уйти следом за мужем. «Отрезвить» ее смогла дочь, которая заявила: самое страшное — не смерть, а когда человек не хочет жить.

«Для меня загадка, как я не рухнула в первую секунду, когда узнала, что его больше нет. Я ведь ему всегда говорила: „Если с тобой что-то случится, я умру“. <…> А лечь рядом с ним всегда хочется. Дочь вдруг спросила: „А знаешь, что для меня самое страшное? Не смерть, а отсутствие желания жить“. <…> Ника этими словами меня настолько отрезвила, что стало стыдно за себя в этом плане», — призналась вдова Владимира Левкина.

По словам Марины Левкиной, слова девочки стали для нее «точкой отсчета новой жизни». Теперь безутешная женщина старается держаться ради дочери. Справиться с горем вдове певца помогает быт и ежедневные дела.

«Что помогает справляться? Суета, быт. Это, может быть, очень банально. Надо жить, работать. <…> Пока каждое мое утро начинается со слез. Просыпаюсь, и кажется, будто все это мне приснилось. Следом приходит осознание, что был не сон, и слезы сами собой льются. Потом начинается день, дела. И жизнь как будто идет своим чередом», — поделилась Марина Левкина.

Напомним, бывший солист «На-На» скончался 17 ноября 2024 года в возрасте 57 лет в результате отказа легкого на фоне застойной пневмонии. Известно, что долгие годы Владимир Левкин боролся с раком лимфатической системы. Вдова артиста не скрывает, что тяжело переживала смерть мужа и даже потеряла смысл жизни после трагедии. Марина Левкина до сих пор по несколько раз в неделю посещает могилу супруга.

