«У меня конфликт»: 46-летний актер Александр Устюгов признался, что его пугает возраст

Звезда отечественных сериалов Александр Устюгов дал откровенное интервью, в котором порассуждал о возрасте, планах и любимом хобби. 46-летний актер признался WomanHit.ru, что ощущает, как быстро летит время.

«Глазом моргнуть не успеешь, заканчивается год за годом, все катится куда-то, как снежный ком, с безумной скоростью. Кажется, что ты везде не успеваешь. Раз, опять зима, опять лето. Все как-то это очень быстро. К сожалению, влиять я на это не могу, не умею я его затормаживать. Мне кажется, что это просто ощущение. Нужно расслабиться и получать удовольствие», – делится артист.

Знаменитость говорит, что совсем не чувствует себя на тот возраст, который указан в паспорте. Александр все также мечтает и наслаждается жизнью.

«Я не понимаю своего возраста. Потому что, когда я по паспорту понимаю, что мне 46, меня это пугает, как уже? Я думал, что 46 — это какие-то взрослые, серьезные люди, выясняется, что нет. И здесь у меня конфликт между внутренним ощущением и паспортными данными. Пока я не могу понять, что такое слово остепениться», – признается звезда.

Устюгов считает, что почувствует себя на свой возраст, когда вместо поездки в дождь на мотоцикле выберет вечер на диване с телесериалом. Пока он ведет активный образ жизни и хочет многое успеть. Актер рассказал о своих мечтах.

«Эти мечтания, фантазии назовем так, фантазии о: есть незакрытые маршруты, куда хочется съездить, есть незакрытые работы, к которым хочется вернуться, я имею в виду, спектакли, постановки. Есть огромное количество идей, которые хочется сделать, я даже не понимаю, когда и как, но все куда-то откладывается, а откладывать некуда», – делится звезда.

Ранее мы писали о том, как Александр Устюгов чудом избежал жуткой аварии на мотоцикле.