«Я едва не погиб»: Александр Устюгов чудом избежал жуткой аварии

Александр Устюгов стал популярен в России после роли в сериале «Ментовские войны». Актер приобрел всенародную любовь, но мало кто знает, что он еще и профессиональный путешественник. Однажды мужчина проехал на своем мотоцикле более 14 тысяч километров, исследуя уголки нашей страны. Тем не менее одна из таких поездок едва не стоила жизни Александру. Об этом Устюгов рассказал в новом интервью для издания “Womanhit”.

По словам мужчины, совершая переезд из Кирова в Пермь, он попал под сильный ливень. Из-за непогоды Александр почти ничего не видел на своем пути. Вот почему Устюгов не заметил, как сильный ветер повалил одну сосну. Только чудо помогло мужчине избежать смерти и не попасть под рухнувшее дерево.

«Чуть не погиб, это было серьезно. Ты же все равно какие-то препятствия считываешь: выбегание животного на дорогу или еще что-то, а тут в свет фары просто упала сосна. Я понял, что это дерево, когда объехал препятствие. Еще видел несколько упавших деревьев, но уже был готов, их просто валило ветром. Был такой неожиданный опыт - в ливни тормозить», — поделился воспоминанием мужчина.

К слову, поклонники актера были крайне обеспокоены услышанной историей, поэтому попросили его больше так не рисковать жизнью.

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