«Мы очень друг друга любим»: Прохор Шаляпин намекнул на новый роман с эффектной брюнеткой

41-летний певец Прохор Шаляпин любит удивлять общественность своими романами. В последнее время он не распространяется о личной жизни. Но артист, возможно, встретил вторую половину — соответствующий намек финалист «Фабрики звезд» сделал в эфире шоу «Привет, Андрей!».

Шаляпин появился в эфире студии с яркой брюнеткой — певицей Ларисой Гордьерой. Дуэтом они исполнили песню «Грустит кленовая листва», а после этого Прохор пустился в пляс.

Артист намекнул на отношения с 43-летней исполнительницей, но не стал уточнять их характер.

«Мы очень друг друга любим и давно уважаем друг друга. Я еще могу сказать так, что здесь еще важно, чтобы подходила стать, понимаете. Мы подходим с Ларисой друг другу», — заинтриговал артист.

Выяснилось, что Гордьера еще и чемпионка по бальным танцам. Публика сразу же попросила Ларису и Прохора исполнить номер. Когда они станцевали, Андрей Малахов пошутил про репетицию свадебного танца — Прохор не стал опровергать слова телеведущего. Зал в это время закричал «Горько!».

В 2022 году певец расстался с Ольгой Сан. Артист жаловался, что она его изводила ревностью и напоминала о бывших женах.

Ранее Шаляпин признался, что рад был бы получить в подарок от избранницы любую машину.