«У меня истерика. После этого решаю, что не хочу быть с ним»: сестра Жанны Фриске вспомнила о разводе с мужем

Сестра Жанны Фриске откровенно рассказала о разводе с мужем. В личном блоге Наталья Фриске призналась, что из-за расставания и переживаний она потеряла долгожданного ребенка.

С 2013 года экс-солистка группы «Блестящие» была замужем за Сергеем Вшивковым, но в 2019 году объявила о разводе. Как оказалось, супруги долгое время безуспешно пытались завести ребенка и даже прибегали к процедуре ЭКО. Пройдя все сложности, пара узнала, что у них родится долгожданный первенец.

«Мы сделали генетический анализ и 16 июля, в день рождения моего бывшего мужа, приходит результат анализа, что у нас здоровый мальчик, что можно уже подсаживать. И мы, конечно же, с воодушевлением, что у нас будет сын, идем на первую подсадку. Ну то есть первую и единственную, потому что эмбрионов больше у нас не было, только один здоровый», — поделилась Наталья Фриске.

Врачи рекомендовали певице беречь себя и стараться не нервничать. Однако поводы для беспокойства добавлял Наталье Фриске муж, который мог долго не появляться дома и выпивать.

«Он уезжает на работу и не возвращается двое суток домой. У меня истерика, муж не отвечает на телефон, я себя пытаюсь успокоить, и он потом приходит домой пьяный. Говорит: „Ну, прости, пожалуйста, вот так вот, я устал“. Я говорю: „От чего ты устал? Вся тяжелая работа на мне“», — рассказала сестра Жанны Фриске.

Из-за пережитого стресса бывшая солистка «Блестящих» потеряла ребенка: «Я грешу все-таки на то, что был нервяк сильный, плюс еще гормональные сбои после того, как Жанны не стало». Именно эта история стала переломным моментом в отношениях Натальи Фриске с супругом: «После этого я решаю для себя четко, ясно, что с этим человеком больше быть не хочу. Что он не ценит, что он не хочет. И ему это не нужно».

В 2022 году певица все же стала мамой при помощи ЭКО — у нее родилась дочь Луна. С отцом ребенка Наталья Фриске рассталась еще во время беременности и с тех пор воспитывает девочку одна.

Ранее Наталья Фриске призналась, что иногда жалеет о расставании с мужем: «Не выкинуть из памяти и сердца».