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НАШ ШОУБИЗ
12:05, 09 января 2024
1 мин.

«Не выкинуть из памяти и сердца»: Наталья Фриске заговорила о сожалениях из-за расставания с мужем

Певица Наталья Фриске нашла повод показать фото с бывшим мужем Вшивковым.

«Не выкинуть из памяти и сердца»: Наталья Фриске заговорила о сожалениях из-за расставания с мужем

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Наталья Фриске показала в блоге архивное фото с бывшим мужем Сергеем Вшивковым. В 2019 году экс-солистка «Блестящих» решилась на развод и сейчас временами жалеет об этом.

Наталья довольно редко заговаривает с поклонниками о личной жизни, но иногда все-таки делает исключения и откровенничает. Недавно она ответила на вопросы пользователей и затронула тему развода с сотрудником МЧС. Она отметила, что сильно любила супруга, поэтому иногда думает о том, что они зря расстались.

По словам Фриске, она нередко вспоминает о времени, проведенном вместе с Вшивковым. У нее с ним были связаны в основном только хорошие моменты.

«10 лет, конечно, просто так не выкинуть из памяти и сердца. Остались только самые теплые и добрые воспоминания. Я думаю, никак не уйти от этих грустных мыслей», - поделилась мыслями Наталья.

Наталья Фриске с бывшим мужем

Наталья Фриске с бывшим мужем

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что причиной разрыва супругов стало отсутствие детей. Долгое время Фриске пыталась стать матерью. Во время замужества она пережила три замершие беременности, а также неудачное ЭКО. Родить ребенка у нее удалось только уже после развода, воспользовавшись услугами донора.

Ранее отец Жанны Фриске резко отреагировал на выход в свет Дмитрия Шепелева с сыном Платоном.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Наталья Фриске
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