«Не выкинуть из памяти и сердца»: Наталья Фриске заговорила о сожалениях из-за расставания с мужем

Певица Наталья Фриске показала в блоге архивное фото с бывшим мужем Сергеем Вшивковым. В 2019 году экс-солистка «Блестящих» решилась на развод и сейчас временами жалеет об этом.

Наталья довольно редко заговаривает с поклонниками о личной жизни, но иногда все-таки делает исключения и откровенничает. Недавно она ответила на вопросы пользователей и затронула тему развода с сотрудником МЧС. Она отметила, что сильно любила супруга, поэтому иногда думает о том, что они зря расстались.

По словам Фриске, она нередко вспоминает о времени, проведенном вместе с Вшивковым. У нее с ним были связаны в основном только хорошие моменты.

«10 лет, конечно, просто так не выкинуть из памяти и сердца. Остались только самые теплые и добрые воспоминания. Я думаю, никак не уйти от этих грустных мыслей», - поделилась мыслями Наталья.