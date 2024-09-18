«У меня идея фикс»: Авербух уже выбрал будущую профессию для новорожденной дочери

Тренер по фигурному катанию Илья Авербух поделился планами на будущее для новорожденной дочери. Девочка появилась на свет совсем недавно, однако ее отец уже мечтает, что она станет олимпийской чемпионкой.

По признанию постановщика, он очень ждал, что у него родится именно дочь. Поэтому сейчас он даже боится пока ее трогать, так как может навредить. Но уже Илья знает, что его Лия будет спортсменкой.

В планах у Авербуха сделать из девочки олимпийскую чемпионку. Пока он не настаивает на этом, но постепенно продвигает эту идею.

«У меня идея фикс — поставить ее на коньки. Я прям продавливаю эту идею аккуратненько. Уже посчитал, что теоретически можно как-то дотянуть до 75 лет, тогда дочке будет уже 24, она может уже на Олимпиаде выступать», - рассказал тренер в шоу «По душам» с Романом Костомаровым.

К слову, у Ильи и актрисы Лизы Арзамасовой есть еще и общий сын Лев. И постановщик не исключил, что будет еще пополнение в семье в будущем.

Ранее Лиза Арзамасова вышла в свет спустя месяц после родов.