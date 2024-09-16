Поразила стройной фигурой: актриса Елизавета Арзамасова вышла в свет спустя месяц после родов

29-летняя актриса Елизавета Арзамасова, которая недавно стала мамой во второй раз, вышла в свет и удивила стройной фигурой. Звезда сериала «Папины дочки» посетила мероприятие по случаю запуска новой коллекции российского бренда SELA. Об этом сообщает Kp.ru и публикует соответствующие кадры.

Недавно российский бренд одежды и аксессуаров SELA собрал знаменитостей, чтобы отметить старт осенне-зимнего сезона 24/25. Среди гостей мероприятия была и Лиза Арзамасова, которая 8 августа снова стала мамой. Актриса выбрала сдержанный образ со строгим серым платьем, дополнив образ красными серьгами и клатчем в тон и черными туфлями. Артистка сделала легкий макияж и собрала уложенные волосы. Многие заметили, что знаменитость находится в отличной форме после родов.

Также на вечеринке бренда присутствовала 32-летняя актриса Дарья Мельникова, которая в июне стала мамой в третий раз. Звезда «Папиных дочек» пришла на мероприятие с 8-летним сыном Артуром. Кроме того, среди гостей были замечены 38-летняя модель Елена Перминова, 30-летняя экс-участница реалити-шоу «Холостяк» Дарья Клюкина, 42-летняя модель и телеведущая Елена Кулецкая и другие.

Напомним, Елизавета Арзамамова состоит в браке с фигуристом Ильей Авербухом с 2020 года. У пары двое детей — трехлетний Лев и дочь Лия, которая родилась в августе этого года.

Ранее мы писали о том, что Лиза Арзамасова вернулась к работе через месяц после родов.