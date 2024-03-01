«У меня груда воспоминаний»: дочь Началовой рассказала о жизни без матери

Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина поделилась подробностями жизни без матери. Об этом она заявила на съемках программы Первого канала «Эксклюзив».

Как призналась девушка, которая потеряла мать в 12 лет, она не считает, что люди уходят навсегда.

«Это моя мама. Я не считаю, что я без нее. У меня груда воспоминаний. Не обнимешь, не позвонишь, не поговоришь — это очень тяготит, но мама незримо присутствует в моей жизни», — высказалась Вера.

Наследница звезды подчеркнула, что воспоминает совместную жизнь с матерью по фото и видео. Она добавила, что многие отмечают, что ее голос и внешность похожи на Юлию Началову.

«В этом и есть, как мне кажется, физическое продолжение человека», — заявила 17-летняя девушка.

Напомним, Юлия Началова скончалась в марте 2019 года. Причиной смерти 38-летней артистки стало заражение крови и сердечная недостаточность.

Ранее врач Василий Шуров назвал череду роковых ошибок, повлекших смерть Юлии Началовой.