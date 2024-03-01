«Были проблемы с почками»: врач назвал череду роковых ошибок, повлекших смерть Юлии Началовой

Врач Шуров рассказал, что у Началовой были проблемы с почками из-за похудения. Об этом сообщает aif.ru.

Внезапная смерть певицы Юлии Началовой в 2019 году многих повергла в шок. По официальной версии врачей, девушка скончалась из-за развившегося сепсиса. Врач Василий Шуров, который занимался лечением певицы в 2017 году, рассказал, с чего начинались проблемы со здоровьем Началовой.

«Я с Юлией познакомился в 2017 году, в сентябре. Она попала в клинику, где я был главным врачом. Она потеряла сознание в ванне, ударилась головой, потребовался невролог. Было принято решение ее положить на обследование, но мы достаточно быстро разобрались, у Юлии были проблемы с почками», — рассказал он.

По словам медика, у певицы плохо работали почки из-за того, что она пила мочегонные препараты для похудения. Шуров подтвердил, что слышал между родственниками Началовой разговоры о том, что фигура певицы не устраивала ее бывшего мужа Дмитрия Ланского.

«Юлия „мочегонилась“ — в ее жизни эта история возникла со времён Дмитрия Ланского. Хотя Юлия всегда была стройной. Но у неё все же возникла идея „сушиться“, поэтому она начала принимать мочегонные препараты, что делала в течение долгих лет, даже после расставания с Ланским», — вспомнил врач.

Подагра у Началовой возникла именно из-за болезни почек. Позже из-за компрессии мягких тканей на ногах, у певицы начался некротический процесс. Затем у Началовой развилась гангрена, которая решается только ампутацией, однако Шуров предположил, что певица отказалась от этой процедуры.

Ранее мы писали о том, что мама Юлии Началовой показала в день рождения дочери ее могилу.