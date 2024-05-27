«У меня есть поклонники, которых я „припахала“»: Наташа Королева сделала неожиданное признание

Певица Наташа Королева откровенно рассказала о своих поклонниках. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ исполнительница хита «Желтые тюльпаны» призналась, что «припахала» часть своих фанатов.

По словам Наташи Королевой, среди ее поклонников есть те, которые на нее работают. Однако певица считает, что таким образом она позволила им проявить себя.

«У меня хорошие поклонники, они такие позитивные, как и я, наверное. Вообще у меня есть часть поклонников, которых я „припахала“, а на самом деле дала им возможность реализовать свои таланты. Многие поклонники работают на свою артистку. Я создала ту ситуацию, где они и артистке своей могут быть во благо», — поделилась Наташа Королева.

Более того, артистка даже пользуется услугами своего поклонника-визажиста. Наташа Королева рассказала, что он с 10 лет приходил на ее концерты и стоял у служебного входа. Знаменитость отметила, что оплачивает услуги визажиста, а он в свою очередь делает ей скидку.

«Конечно, плачу. Я считаю, что любой труд должен быть оплачен независимо от того, поклонник это или какой-то профессионал», — заявила певица.

Что касается подарков от фанатов, Наташа Королева призналась, что на концертах ей дарят в том числе и еду. Но звезда 90-х принимает такие презенты только от тех, кого хорошо знает.

«Мы на связи, мы знаем этих людей. Это не какие-то случайные люди, которые вдруг забрели на концерт и что-то принесли. А от чужих людей лучше ни грибы, ни огурцы все-таки не принимать — мало ли что в этих огурцах», — подчеркнула артистка.

Ранее сообщалось о том, что Наташа Королева удивила публику новым имиджем в стиле диско.