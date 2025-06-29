«У меня есть плакательные дни»: Татьяна Овсиенко рассказала о своих переживаниях

Певица Татьяна Овсиенко заявила, что она самый обычный человек, у которого тоже есть свои переживания. Ее слова цитирует Telegram-канал POPCAKE.

В беседе с журналистами исполнительница хита «Новый герой» призналась, что ее жизнь ничем не отличается от жизни большинства других людей. Более того, Татьяна Овсиенко не считает себя особенной даже из-за своей профессии.

«Я обычный человек. У меня есть моя любимая профессия, моя любимая работа», —подчеркнула она.

58-летняя артистка добавила, что она так же, как и другие, может испытывать грусть, может переживать из-за чего-то или совершить какой-то необдуманный поступок.

«У меня есть плакательные дни, страдательные, а могут быть безбашанные дни, неважно. Я просто так, как и все, живу», — заключила Овсиенко.

Ранее певица признавалась, что 17 лет встречалась с женатым предпринимателем Александром Меркуловым. По словам Татьяны, ее не интересовала семейная жизнь избранника, поскольку она сама была свободной женщиной.