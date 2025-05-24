«Сносило крышу»: Овсиенко раскрыла, что 17 лет была любовницей женатого бизнесмена

Татьяна Овсиенко раскрыла, что была любовницей женатого бизнесмена.

58-летняя певица встречалась с Александром Меркуловым на протяжении 17 лет. По словам Татьяны, она и не думала о том, что они могут сблизиться.

Овсиенко призналась, как чувствовала себя в роли любовницы. Татьяна заявила, что ее не интересовала семейная жизнь избранника, так как она сама была свободной женщиной.

«Страсть безбашенная... Ну, хорошо мне сейчас и хорошо. Его право решать. Но, конечно, это продлилось недолго. Я понимала, что все затягивается. Думала: "Побуду недельку и улечу". Мы стали созваниваться все чаще, все дольше разговаривать на личные, душевные темы... Чуть-чуть сносило крышу», — рассказала Татьяна в шоу FameTime TV.

Затем Овсиенко поняла, что не может существовать без своего возлюбленного. Она знала о его жене и детях и пыталась отдалиться от него, но не могла отказаться от чувств, из-за чего решила стать любовницей. Певица редко встречалась с бизнесменом, но пересекались либо в компании друзей, либо за границей.

Ранее мы писали о том, что Овсиенко раскрыла подробности расставания с мужем, которого ждала из тюрьмы.