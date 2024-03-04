«У меня есть надбавка как у блокадницы»: 85-летняя актриса Лужина рассказала о пенсии

85-летняя актриса Лариса Лужина рассказала, что получает надбавку к пенсии как блокадница. Также она напомнила, что московским актерам доплачивают 30 тыс. рублей за звание народный и заслуженный артист, которые их «спасают».

О размере пенсии Лужина говорила с сайтом Kp.ru.

«У меня есть надбавка к пенсии как у блокадницы. Но обидно за пожилых артистов, которые живут не в Москве, у них нет надбавок к пенсии. Вообще артисты моего поколения были обделены», - сказала артистка.

Лужина вспомнила, что у народной артистки СССР Нонны Мордюковой ничего не было – только трехкомнатная квартира, полученная как подарок.

Также артистка рассказала о заработках в кино. Она призналась, что деньги появились с началом съемок в сериалах. Так, после работы в ленте «Любовь как любовь» артистка смогла достроить дачу.

Благодаря карьере она построила кооперативную квартиру в Крылатском и купила жилье в Болгарии стоимостью 50 тыс. евро. За границей отдыхают внуки – там «хороший климат», говорит актриса.

Напомним, Лужина родилась в 1939 году в Ленинграде. Ее отец, бабушка и сестра умерли при блокаде. В 1944 году семья была эвакуирована.

Ранее она рассказывала о съемках фильма «Вертикаль» с музыкантом Владимиром Высоцким. Картину снимали в горах, и никакой техники безопасности не было, вспоминает актриса.