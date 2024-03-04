«Не было техники безопасности»: Лужина поведала о съемках «Вертикали» с Высоцким

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина вспомнила, как режиссер Станислав Говорухин снимал фильм «Вертикаль» с ней и Владимиром Высоцким. Об этом пишет aif.ru.

По мнению актрисы, эта кинолента не является сильной режиссерской работой. Она отметила, что «Вертикаль» является «игрой в кино», но уточнила, что во время съемок они с Высоцким рисковали жизнью.

«У нас не было никакой техники безопасности, мы все там делали сами, на протяжении пяти месяцев жили в горах. Однажды возникла трещина 30 метров глубиной, вертолет у нас разбился — все было», — поделилась знаменитость.

Артистка подчеркнула, что легко переживать ситуацию удавалось благодаря молодости.

«Слава Богу, все остались живы», — заключила она.

4 марта Лариса Лужина отмечает 85-летие. За свою карьеру актриса сыграла более чем в 60 фильмах и сериалах. Помимо «Вертикали», самыми известными картинами с участием Лужиной являются «Любовь Серафима Фролова», «Тайны мадам Вонг» и «На семи ветрах».

Ранее Лариса Лужина не согласилась с Никитой Михалковым, который раскритиковал фильмы Эльдара Рязанова.