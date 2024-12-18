«У меня есть муж»: младшая дочь Эммануила Виторгана дала первое в жизни интервью

Актер Эммануил Виторган вместе с женой и дочерьми появился на премьере новогоднего фильма. Звезда пообщался с журналистами, а его младшая наследница Клара дала первое интервью, в котором сообщила о муже. Беседу публикует mk.ru.

Знаменитость сопровождала супруга Ирина, дочери Клара и Этель. Девочкам всего пять и шесть лет, но они не стесняются камер. Они часто выходят в свет с родителями и заметно подросли.

Виторган поделился с журналистами своими планами на празднование юбилея. День рождения мужчина отмечает 22 декабря. По его словам, главное – чтобы близкие были рядом.

«Мне доставляет удовольствие радовать других», – признался он.

Дочки тоже захотели рассказать о своей жизни. Младшая наследница призналась, что у нее есть избранник.

«У меня есть муж. Зовут Петр, он красивый. Мне нравится, когда он себя хорошо ведет», – поделилась Клара.

Звездный отец поинтересовался у девочки, есть ли у нее дети. Она ответила, что пока их нет, но обязательно будут. Сейчас она любит проводить время с Петей, с которым танцует и держится за руки.

«А еще у меня много косметики. Три помады, тени и пудра – няня подарила. И две волшебные палочки. Они исполняют желание», – добавила Клара.

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