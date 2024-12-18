Четырехлетний сын умершего Бориса Грачевского Филипп дебютировал в кино. Об этом сообщает Kp.ru.

17 декабря в Москве прошла премьера комедии «Новогоднее чудо», в которой снялись Лиза Арзамасова, Анатолий Гущин, Эммануил Виторган и многие другие. Также в фильме дебютировал сын покойного Грачевского. Он появился на мероприятии вместе с мамой Екатериной Белоцерковской.

Режиссер комедии Оксана Сташенко отметила, что знает Филиппа с рождения. Она писала сценарий специально под него.

«Филечку Грачевского я знаю с рождения. Мы дружили семьями, пока Боря был жив. огда я писала сценарий своего первого полнометражного фильма, и у меня там появилась сцена в комнате матери и ребенка в аэропорту, я сразу подумала, как было бы хорошо, если бы в этой сцене снялся маленький Грачевский с мамой», — высказалась Оксана.

Напомним, Екатерина и Борис поженились в 2016 году. Грачевский ушел из жизни через 5 лет из-за тяжелой формы ковида.

Ранее сайт «Страсти» пообщался с Оксаной Сташенко. Полное интервью актрисы о о съемках в кино, пластике и сходстве с Еленой Яковлевой читайте здесь.