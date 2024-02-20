«У меня есть единственная женщина в жизни»: пойманный на измене Александр Шоуа высказался о наличии любовницы

Певец Александр Шоуа решил прокомментировать кадры, на которых был с неизвестной брюнеткой в одном из кафе Москвы. Когда снимки только появились в Сети, он отказывался объяснять ситуацию, и только сейчас решился на откровение, чтобы не вводить поклонников в заблуждение.

По словам музыканта, на самом деле на свидании он был не с любовницей, а со своей сотрудницей. Они встречались, чтобы обсудить рабочие вопросы. А все нежные моменты в виде объятий и воркования объяснил тем, что у них крайне теплые отношения. Артист рассказал, что изначально даже не собирался реагировать на слухи, но за несколько дней у него несколько раз спросили – все ли в порядке у него в браке.

«У меня есть единственная женщина в жизни — и это моя жена Наташа. А на фото моя сотрудница <…> У нас в коллективе со всеми нежные отношения, но не надо путать границы», - поделился Шоуа со StarHit.

Напомним, что Александра увидели в Москве с незнакомкой в середине февраля. Источник, поймавший пару, сообщал, что они мило беседовали, обнимались, и музыкант всячески ухаживал за дамой. После ужина артист оплатил счет, после чего они сели в машину и уехали.

Ранее Александр Шоуа подарил жене машину за 20 млн рублей за рождение сына.