Машина за 20 млн рублей: солист группы «Непара» щедро отблагодарил жену за рождение сына

В августе жена солиста группы «Непара» Александра Шоуа Наталья родила сына. Мальчика назвали красивым именем Аарон. Артист решил отблагодарить любимую и подарил ей автомобиль за 20 млн рублей.

Артист вручил Наталье ключи от нового внедорожника BMW X5. По словам певца, он долго копил эти деньги, а потом неожиданно для жены купил ей машину. О своем подарке Шоуа рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Воды у жены артиста, напомним, отошли прямо на выступлении супруга в августе. Певец сразу прервал концерт и повез супругу в медицинский центр. Однако дорога из Подмосковья была неблизкой. Ехать пришлось 40 минут.

Однако на самих родах Александр не присутствовал. Он вернулся на выступление. Свое решение артист мотивировал тем, что муж не должен видеть, как появляется на свет его малыш.

«Это таинство! Муж не должен это видеть, закон такой. Не занимайтесь такими вещами. И тем, кто будет с вами рядом, никогда не позволяйте присутствовать», — говорил Шоуа.

Процесс родов, уверен он, может довести мужчину до паники. Этот опыт может стать для него травмирующим.

Александр и Наталья воспитывают двоих детей — трехмесячного Аарона и девятилетнюю Таисию. Также у певца есть дочь Майя от первого брака.