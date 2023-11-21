«У меня эмиграция»: жена Олега Газманова сделала признание о новой жизни

Жена популярного исполнителя Олега Газманова призналась, что скучает по мужу за границей. Марина Газманова также ответила на вопрос об эмиграции, который ей постоянно задают поклонники. Об этом пишет Газета.Ru.

Избранница артиста поделилась в личном микроблоге, что улетела из России. Многие подумали, что Марина обживается в другой стране, но женщина заявила, что это всего лишь отпуск.

«Что могу сказать, если путешествие на 10 дней считается эмиграцией, то тогда да. На 10 дней у меня эмиграция, завтра домой. Очень сильно скучаю по мужу, на созвоне каждый день по несколько раз», – написала супруга знаменитости.

Бизнесвумен призналась, что они с мужем решили больше никогда так надолго не расставаться. Сейчас Марина отдыхает в Мексике со своим сыном Филиппом. При этом ее дочь Марианна осталась в Москве.

Напомним, что певец и его возлюбленная воспитывают общую дочь Марианну. У артиста есть старший сын Родион от первого брака, а у Марины сын Филипп, который относится к Газманову, как к родному отцу. Их часто сравнивают и отмечают, что они очень похожи.

Ранее мы писали о том, что певец Олег Газманов отреагировал на слова коллеги Аллы Пугачевой о том, что россияне «были холопами, а стали рабами». Артист с ней не согласился и вовсе назвал это высказывание дикостью.