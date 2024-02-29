«У меня другие запросы»: Иосиф Пригожин назвал себя «не совсем среднестатистическим» в плане доходов

Продюсер Иосиф Пригожин назвал себя «не совсем среднестатистическим» человеком с точки зрения доходов и отказался комментировать финансовые и социальные вопросы, которые президент России Владимир Путин затронул в послании Федеральному Собранию. Пригожин признался: ему трудно судить, что происходит в жизни россиян из-за другого образа жизни.

Слова продюсера приводит сайт mk.ru.

«Понимаете, я не совсем среднестатистический человек с точки зрения доходов. У меня немножко другие запросы и в целом ситуация», - сказал Пригожин и предложил спросить мнение «у тех, у кого чуть хуже экономическое положение», в частности, работников предприятий.

Также он высказался о тех, кто держал деньги за границей и зарабатывал на этом. Пригожин заявил, что сейчас «трудно понять даже, куда припарковывать деньги».

Ранее блогер Настя Ивлеева посмотрела 19-е по счету послание президента обеим палатам парламента. Она сделала это впервые и рассказала, что озвученные инициативы «искренне отзываются», звезда собирается за них проголосовать.